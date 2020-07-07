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Zeytinburnu'nda iş yeri yangını
[Fotoğraf: AA]
Zeytinburnu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katındaki perde satılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, iş yerinin bulunduğu apartmanı tedbiren boşalttıktan sonra müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Etiketler: Zeytinburnu iş yeri yangını istanbul itfaiyesiSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 16:21
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