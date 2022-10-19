Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de iki turistin öldüğü balon kazasıyla ilgili pilot tutuklandı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turist ölmüş, 3 turist de yaralanmıştı. Kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı.
Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkiinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.
Etiketler: Nevşehir
Son Haberler
- 11:22
- 11:16
- 11:11
- 11:00
- 11:00
Sıradaki Haber
İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz