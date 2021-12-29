Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de devrilen tırdan saçılan limonlar yolu trafiğe kapattı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de otomobil ile çarpışan limon yüklü tırın devrilmesi sonucu yola saçılan limon kasaları trafiği aksattı.
Nevşehir-Ürgüp Karayolu Ortahisar kavşağında E.K, idaresindeki tır, E.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın dorsesindeki limon kasaları yola saçıldı. Yaralananın olmadığı kazada trafik bir süre aksadı.
Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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