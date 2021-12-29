Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için marketlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol ediliyor.

Markete giren zabıta ekipleri, bir evin temel ihtiyaçlarını alışveriş sepetine koyarak kasada tek tek kontrol ediyor.

Denetimi yapılan ilk markette, 500 gramlık bir beyaz peynirin etiket fiyatı 49.99 lira olarak görünürken, kasa fiyatı 69,99 Türk lirası çıktı. Bir diğer markette ise yine 500 gramlık beyaz peynirdeki 10 liralık fiyat farkını zabıta ekipleri affetmedi. Denetimleri yapılan marketlere tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Nevzat Cömert, "Gündemde olan fahiş fiyat artırımları ile mücadele ediyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile vatandaşlarımızı ezdirmemek ve fırsatçılara göz açtırmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir şikayet ve usulsüzlük gördüklerinde bizleri arasınlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etiketler arasındaki fark tamamen fırsatçılık. Vatandaşın cebindeki paraya göz dikmek. Biz onlara Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak göz açtırmayacağız. Biz görmüş olduğumuz usulsüzlükleri tutanak altına alarak İl Ticaret Müdürlüğü’ne iletiyoruz. İl Ticaret Müdürlüğü gerekli cezai işlemi uyguluyor" dedi.