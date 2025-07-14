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Türkiye
İHA 14.07.2025 00:16

Nesli tehlikede: Bu çiçeği koparmanın cezası 380 bin TL

Sakarya’nın Kocaali ilçesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Beyaz çiçekleriyle sahile adeta tablo gibi bir görüntü katan bu endemik bitkiyi koparmanın cezası ise 380 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Nesli tehlikede: Bu çiçeği koparmanın cezası 380 bin TL

Yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle temmuz ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.

Endemik bitki türü olan kum zambakları Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor.

Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eylemin ise 380 bin liralık cezası bulunuyor. 

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