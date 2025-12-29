Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
TRT Haber 29.12.2025 15:44

Narin cinayetinde Yargıtay kararı açıklandı

Narin Güran cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay tarafından onanırken, Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına karar verildi.

Narin cinayetinde Yargıtay kararı açıklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi sorgularının ardından tutuklanmıştı.

İddianamenin kabulüyle başlayan dava sonucunda 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, `öldürmeye yardım etmek` suçundan yargılanmasına karar verildi.

