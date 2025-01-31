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Türkiye
TRT Haber 31.01.2025 20:58

Narin cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcı, sanık Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 aylık hapis cezasına itiraz etti. 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen cezaya karşı 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi.

Narin cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz edildi

Narin Güran davasında savcı, Nevzat Bahtiyar'ın cezasını yetersiz buldu. 'Ağırlaştırılmış müebbet' istedi.

Minik Narin'in katledilmesine ilişkin davada sanıklardan Nevzat Bahtiyar, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan ceza almıştı.

Duruşma savcısı, 4 yıl 6 aylık hapis cezasına itiraz etti. İstinaf dilekçesi, yargılamanın yapıldığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Dilekçede Narin'in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar hakkında, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldığı hatırlatıldı.

Nevzat Bahtiyar'ın bu suçtan 'ağırlaştırılmış müebbet' ile cezalandırılması gerektiği belirtildi. İtirazın detaylarında sanık Bahtiyar'ın cinayetteki rolüne dikkat çekildi.

Eylemi büyük bir soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği aktarıldı.

Davada, sanıklar anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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