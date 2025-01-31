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Türkiye
AA 31.01.2025 20:19

Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü'de restorasyon çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi.

Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü'de restorasyon çalışmalarını inceledi

Uzunköprü ilçesindeki köprüde çalışmalarla ilgili bilgi alan Uraloğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Nehri'nde bulunan dünyanın en uzun taş köprüsünde devam eden çalışmaları yerinde görmek için geldiklerini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını belirten Uraloğlu, "Şu anda ortada görünür olan 1266 metre uzunluğunda ve 171 kemerden oluşan dünyanın en uzun taş köprüsü. 2015'te UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'ne alındı. Hem Ergene Nehri'nin geçilmesi hem de taşkın sırasında insanlarımızın seyahat etmesi adına 2. Murat zamanında yapılmış bir köprü." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü'de restorasyon çalışmalarını inceledi

Uraloğlu, geçmiş yıllarda bazı imkansızlıklar nedeniyle köprünün üzerine 1,5 metre yüksekliğinde betonarme karışımı yük yüklendiğini belirtti.

Köprüdeki yükün, köprünün korunmasına katkı sağladığını ancak yapısal çatlaklara da neden olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bunları takip ve tespit ettik. Burada Uzunköprü ilçesinin alternatif ulaşım yollarını ortaya koyduk. 2021 yılında da köprümüzün rölöveleri alınarak restorasyonuyla ilgili ihalesini yaptık. 1,5 metrelik beton, tamamen el işçiliğiyle yapıya zarar vermeyecek şekilde makinelerle kesilerek, vinçlerle kaldırılarak, köprünün üzerine hiçbir makine konulmayarak, böyle tam bir iğneyle kuyu kazar mantığıyla alındı ve uzaklaştırıldı. Köprünün döşeme betonundan duvarlarına, kornişlerine kadar yapım çalışmaları başladı. Bu eseri kalıcı olarak daha uzun yıllar koruma, kültürümüze, tarihimize ve turizmimize kazandırma adına gayret içindeyiz."

Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü'de restorasyon çalışmalarını inceledi

Uraloğlu, köprüdeki restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Tarihi eserlerin onarılmasının ciddi hassasiyet gerektirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bakın zarar vermeyelim diye bir betonun sökülmesi 3 yıl sürdü. Eski taşlar numaralandırılarak tekrar restorasyonda kullanılmıştır. Kullanılamayacak boyutta deforme ya da kaybolmuş olan taşların yerine de kurulun, müzelerin onayıyla yenilerini koyduk ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı bitirdiğimizde köprümüz daha nice 100 yıllara göğsünü gere gere tarihi eser olarak burada hizmet verecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Edirne Abdulkadir Uraloğlu Restorasyon Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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