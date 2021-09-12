Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 21:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mutfağa giren yılan paniğe neden oldu
Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya bırakıldı.
İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde oturan Fatma Tatar, mutfağında yılan görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Korkudan evden çıkan Tatar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yılanın yerini gösterdi.
Ekipler, mutfak tezgahının altına giren yılanı, canlı olarak yakalayarak doğaya saldı.
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