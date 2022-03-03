İlçede öğretmen H.D'nin sosyal medya hesabında eğitim verdiği öğrencileriyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açtı.

Valilik de dün yaptığı açıklamada, sözleşmeli statüsünde olan öğretmenin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlandığını duyurmuştu.