Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulunan öğretmene soruşturma
Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmen H.D. hakkında, sosyal medya hesabında öğrencileriyle ilgili aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İlçede öğretmen H.D'nin sosyal medya hesabında eğitim verdiği öğrencileriyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açtı.
Valilik de dün yaptığı açıklamada, sözleşmeli statüsünde olan öğretmenin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlandığını duyurmuştu.
Son Haberler
- 12:52
- 12:52
- 12:23
- 12:20
- 12:29
Sıradaki Haber
İstanbul'a ocakta gelen turist 790 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz