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Türkiye
AA 28.07.2023 14:44

Murat Kurum, Manavgat yangınında evi hasar gören yaşlı çifti unutmadı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Manavgat yangınının ikinci yılında yangın anında eşini yalnız bırakmamak için evinden ayrılmak istemeyen İbrahim Deniz’i ziyaret etti.

Murat Kurum, Manavgat yangınında evi hasar gören yaşlı çifti unutmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz 2021'de başlayan ve günlerce süren yangın sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi büyük ölçüde etkileyen yangının ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti.

Murat Kurum, Manavgat yangınında evi hasar gören yaşlı çifti unutmadı

"Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam"

Yangın sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam." diyerek felçli eşini bırakmayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, Deniz çiftinin yaşamlarını bir bölümü hasar gören odada sürdürdüğünü fark etmesi üzerine, "Sizi başka bir yere yerleştirelim." teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti.

Murat Kurum, Manavgat yangınında evi hasar gören yaşlı çifti unutmadı

Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istemiş ve 15 günde evleri teslim edilmişti.

Yangının ikinci yılında Kurum, eşi Şengül Kurum ve kızı Zehra ile birlikte Deniz çiftini ziyarete gitti.

"Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam..."
"Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam..."

"Sen benim can borcumsun"

İbrahim Deniz, "Manevi oğlum" dediği Kurum’a uzun uzun sarılarak "Oğlum benim seni çok seviyorum, çok özledim ben seni." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, Manavgat yangınında evi hasar gören yaşlı çifti unutmadı

Kurum, daha sonra "Sen benim can borcumsun." diyen Ayşe Deniz'in elini öperek hatırını sordu. İbrahim Deniz, bir süre evde ağırladıktan sonra bahçede yetiştirdiği karpuzu Kurum ailesine hediye etti.

Kurum, ziyareti sosyal medya hesabından, "İbrahim amca ile 2 yıl önce Manavgat afetinde tanışmıştık. Felçli eşi ile alevler arasında kalmıştı. Çok şükür sağ salim kurtarmış, 15 günde de yapıp teslim etmiştik evini. İbrahim amcaya sözümüz vardı, ailece ziyarete geldik. Sağ olasın var olasın İbrahim amca." ifadeleriyle paylaştı.

Murat Kurum, Manavgat yangınında evi hasar gören yaşlı çifti unutmadı

Manavgat’ta 1 yılda evler teslim

Manavgat yangından sonra bölgede 20 gün kalan Murat Kurum, yaraların sarılması için Bakanlığın tüm imkanlarını ve ilgili kurumlarını seferber etmişti. Altyapı-üstyapı çalışmaları yapılmış ve bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşasına başlanmıştı.

Bir yıl daha dolmadan evlerin 550’sinin anahtarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edilmişti.

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