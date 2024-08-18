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Türkiye
TRT Haber 18.08.2024 21:53

Muğla'daki yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'daki yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: 

"Bugün Muğla ilimiz Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; Yatağan’da 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesinde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir.

Datça’da ise Batır Kızılbük mevkiinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. " 

 

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