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Türkiye
TRT Haber 18.08.2024 21:23

MSB alevlerle mücadeleye destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 16 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri 16 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Açıklamaya göre İzmir’in Menderes ilçesinde 6, Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde 2, Urla ilçesinde ise 2 helikopter görev alıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 3, Bolu’nun Göynük ilçesinde de 3 helikopter havadan yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

 


 

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MSB alevlerle mücadeleye destek veriyor
MSB alevlerle mücadeleye destek veriyor
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