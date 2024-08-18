MSB alevlerle mücadeleye destek veriyor

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri 16 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Açıklamaya göre İzmir’in Menderes ilçesinde 6, Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde 2, Urla ilçesinde ise 2 helikopter görev alıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 3, Bolu’nun Göynük ilçesinde de 3 helikopter havadan yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağlıyor:



▪️ 6 helikopter ile İzmir’in Menderes ilçesinde,



▪️ 2 helikopter ile İzmir’in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde,



▪️ 2 helikopter ile… pic.twitter.com/RrIGbvECcG