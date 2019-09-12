Türkiye
Muğla'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı12 Eylül 2019 Perşembe 01:08 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 01:14
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Turgay Kırış idaresindeki yolcu minibüsü, Göcek Tüneli girişindeki kavşakta, Kadir Ereli yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Aslıhan Ereli ile minibüs şoförü ve minibüsteki 11 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA, İHA
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