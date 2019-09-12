Keremköy Mahallesi'nde devriye gezen Gömeç Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytinlik alanda bir grubun olduğunu fark etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 42 Afganistan, 33 Pakistan ve bir Özbekistan uyruklu 76 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA