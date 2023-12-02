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Türkiye
AA 02.12.2023 04:29

Muğla'da trafik denetiminde 25 sürücüye 100 bin 893 lira ceza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 7 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 25 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 100 bin 893 lira idari para cezası uygulandı.

Muğla'da trafik denetiminde 25 sürücüye 100 bin 893 lira ceza

Üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Kötekli ve Yeniköy Mahallesi giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 11 ekip ve 30 personelle gerçekleştirilen alkol uygulamasında araçlar durduruldu.

Trafik incelemelerinde bulunan ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da yaptı.

Ekipler tarafından yürütülen denetimlerde 224 sürücünün alkol kontrolü gerçekleştirildi, alkollü araç kullanmaktan 7 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 25 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 100 bin 893 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde "tehdit" suçundan arama kaydı bulunan kişi gözaltına alındı. Şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken aracı otoparka çekildi.

Vatandaşlar, alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda duyarıldı.

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Muğla Trafik Polis
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