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Türkiye
DHA 13.11.2023 15:22

Muğla'da sel tatilcilere zor anlar yaşattı

Muğla'da Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle yollar dereye dönerken, 3 kamyonet ve 2 karavan sele kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sular, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi.

Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, selin tahrip ettiği yollar temizlenmeye başlandı. 

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Muğla Sağanak Sel
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