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Türkiye
AA 13.11.2023 14:52

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Dindar B. idaresindeki tıbbi ilaç taşıyan tır, Gebze geçişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bu sırada aynı yöne giden Yusuf D. idaresindeki kamyonet, kazayı fark edip yavaşlayan Zeynep A. idaresindeki SUV tipi araca çarptı.

Kazada tır şoförü Dindar B., bariyerlere çarpan SUV'un sürücüsü Zeynep A. ile araçtaki Masal K. ve Ada A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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