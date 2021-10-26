Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da polis ekiplerince piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 6 bin 800 lira sahte paraya el konuldu.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında M.G., M.K. ve B.D.'nin piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaşıldı.
Fethiye'de dün sabah saatlerinde 3 şüphelinin kaldığı eve düzenlenen operasyonda, 6 bin 800 lira sahte para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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