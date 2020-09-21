Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da ormanlık alanda yangın: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Sarp bölgede çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor.
Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.
Arazözler ve orman işçileri, arazinin sarp olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Muğla orman yangınıSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:20
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