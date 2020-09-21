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Giresun'da ticari araç tankere çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'da hafif ticari aracın tankere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Tankerin boş olması ise büyük bir faciayı önledi.
Gaziler Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, Ercan Akçay idaresindeki hafif ticari araç, Taner Uludoğan yönetimindeki boş gaz tankerine arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Akçay ile araçta bulunan Evren Avcıl ağır yaralandı.
Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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