Metin A. idaresindeki minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.