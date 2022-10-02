Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı.
Metin A. idaresindeki minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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