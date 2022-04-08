Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, Muğla'nın dünyaca ünlü koy ve sahillerinde kaçak yapı denetimi yapıldı, usulsüz yapılar tek tek belirlendi.

Denetim sonrası kent genelinde imar planına aykırılıkların bulunduğu birçok projede inşaat çalışması durduruldu. Ardından bu yapılar için yıkım kararı çıkarıldı.

Fethiye ve Dalaman ilçelerinde de imara aykırı inşa edilen yapılar tespit edildi. Aralarında pansiyon, restoran ve konutların da bulunduğu 300 yapı için yıkım kararı alındı.

Yıkım Dalaman’ın Sıralıbük Koyu’ndan başladı. Kaçak olduğu belirlenen taş duvarlar, seyir terası, tuvalet, fırın ve ahşap evin yıkımı gerçekleştirildi.

Ekiplerin bölgedeki denetim ve yıkımları, çalışma planı çerçevesinde devam edecek.