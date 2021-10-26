Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 46 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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