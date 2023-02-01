Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni gemiye alarak karaya çıkardı.
Datça açıklarında da motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
Son Haberler
- 20:07
- 20:04
- 20:00
- 19:59
- 19:55
Sıradaki Haber
BBP Genel Başkanı Destici'nin babasının cenazesi defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz