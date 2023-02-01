Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otoyolda devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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İzmir Çeşme Otoyolu'nda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ege Erduran'ın (26) kullandığı 09 ABR 162 plakalı motosiklet, Urla ilçesi sınırlarında yer alan İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun gişeleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı incelemede Erduran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erduran'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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