Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem oldu
[Harita: TRT Haber]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 62,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Akdeniz, 1.58 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 19.08.2020, 21:36:22 TSİ
Enlem : 36.6748 N
Boylam : 28.2288 E
Derinlik : 62.30 km
Detay : https://t.co/GyvjG9njsP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: muğla haber muğla depremSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:21
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