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Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi nüfus müdürlüğünden çıktı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmaya çalıştığı belirlenerek evine götürüldü.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vaka ile yakın temaslı olması nedeniyle karantinada bulunması gereken kişinin, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptırdığı tespit edildi.
Karantina kararına uymayan kişi, ekipler tarafından evine götürüldü.
Daha sonra İlçe Nüfus Müdürlüğünde dezenfekte çalışması yapıldı.
Etiketler: tekirdağ haber tekirdağ koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:26
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