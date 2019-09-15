Türkiye
Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı15 Eylül 2019 Pazar 22:21 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 22:39
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, İnce Burun mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistin uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA