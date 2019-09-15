TRT’nin sosyal sorumluluk girişimi olan TRT World Citizen, dünyanın en etkili medya etkinliği olan IBC’nin Sosyal Etki Ödüllerinde, #HelloBrother ve #JournalismforJuniors projeleriyle yarı finale kaldı.

Gerçekleşen ödül töreninde, farklı sosyal gruplardan gençlere, gazetecilik alanında ilham vermek üzere mobil gazetecilik eğitimleri düzenleyen #JournalismforJuniors projesi, Sosyal Çeşitlilik ve Kapsayıcılık alanında ödüle layık görüldü.

"World Citizen"

TRT World, "World Citizen" kapsamında her sene gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan projeler gerçekleştiriyor.

Her yıl 170'den fazla ülkeden 55 binin üzerinde katılımcının ilgisini çeken programlarda bin 700'den fazla alanında lider teknoloji şirketi, bu katılımcılarla bir araya geliyor.

IBC bünyesinde bu yıl düzenlenen ve sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği "IBC Sosyal Etki Ödülleri" yarışmasına dünyanın dört bir yanından etkileyici birçok kampanya rekor katılım göstererek, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak", "Çevresel etkiyi en aza indirgemek" ve "En iyi etik liderlik" kategorilerinde yarışıyor.

Kaynak: TRT Haber