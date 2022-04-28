Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Afganistan, Mısır, Suriye ve Bangladeş uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu mevkisinde, bir grup yabancıyı görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye hareket eden ekipler, ormanlık alanda 12 Afganistan, 3 Mısır, 1'er Suriye ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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