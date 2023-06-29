Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.06.2023 18:28

Muğla Valiliği uyardı: Orman yangınlarına dikkat

Muğla Valiliği, 2 Temmuz akşamına kadar devam edecek sıcak ve kuru hava nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.

Muğla Valiliği uyardı: Orman yangınlarına dikkat
[Arşiv]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."

ETİKETLER
Muğla Orman Yangını
Sıradaki Haber
Sakarya'da sağanak etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
Otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
20:02
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:31
Datça'da orman yangını
18:43
Bakan Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
17:35
Türk pilotları dünyanın en tehlikeli görevlerinden 'ikmali' anlattı
17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi' devam ediyor
Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nde acil durum tatbikatı
Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nde acil durum tatbikatı
FOTO FOKUS
Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ