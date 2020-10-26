Muğla açıklarında 33 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 sığınmacı kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Akyarlar açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Marmaris'te 9 yabancı uyruklu kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak, karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.