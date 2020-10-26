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İzmir'de sahte içkiden bir kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentte özel bir hastanede tedavi gören 53 yaşındaki M.A. hayatını kaybetti.
M.A'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçkiSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:44
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