Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Kelburnu, Domuz Çukuru ve Kunta Kinte Koyu'nda farklı zamanlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, karada 1'i çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dalaman ilçesinde ise can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.