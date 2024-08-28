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Türkiye
AA 28.08.2024 21:11

Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, Datça ilçesinde 26 göçmen yakalandı.

Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Kelburnu, Domuz Çukuru ve Kunta Kinte Koyu'nda farklı zamanlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, karada 1'i çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dalaman ilçesinde ise can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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