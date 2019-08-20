Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi, Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edildi.
Sahil Güvenlik Botları tarafından düzenlenen operasyonda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TÜRKELİ karakol gemimiz tarafından, Müsellim Boğazı’nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek, 149 düzensiz göçmenin Türk Sahil Güvenlik Botlarınca kurtarılması sağlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/wHHqRBHXfe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2019
Kaynak: TRT Haber