Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Pendik'te motosikleti ilerleyen sürücü, motosikletin ön tekerini kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Motosikletlinin tek teker üzerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Pendik’te motosikleti ile yolda ilerleyen sürücü, motosikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi.
Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliyi, yolda ilerleyen başka bir motosiklette bulunan vatandaş cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
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