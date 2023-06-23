Motosikleti çalındı, yeni aldığı motosiklet de hırsızların hedefi oldu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi Akgün Sitesi’nde meydana geldi. İşinden evine motosikletiyle gelen Mehmet Dilsiz, motosikletini oturduğu sitenin bahçesine park etti. Sabah işe gitmek için park ettiği yere giden Dilsiz, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Polise şikayette bulunan Dilsiz, ifade vererek evine döndü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşadığı olayın üzerinden 2 hafta sonra yeni bir motosiklet almaya karar veren Dilsiz, gittiği motosiklet bayisinden 25 bin lira taksitle yeni bir motosiklet aldı. Bayiden çıkıp aldığı motosikletle iş yerine gitmesinin ardından akşam eve gelen Dilsiz, motosikletini sitenin sığınağına bıraktı.

Dilsiz, ertesi sabah işe giderken motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Motosikletinin çalındığını anlayan talihsiz adam, olayın şokunu atlatarak tekrara karakolun yolunu tuttu.

"Yol arkadaşımdı"

İlk çalınan motosikletini 13 yıldır kullandığını kaydeden Dilsiz, "2 hafta önce motosikletimi çaldılar. 13 yıllık motosikletimdi, yol arkadaşımdı. Akşam bıraktım, sabah geldiğimde motosikletim yoktu. Kameraları izledik, karakola gidip şikayette bulunduk. Henüz bir şey çıkmadı" dedi.

"Çocuklarım ve eşim merak ediyordu, göremeden çaldılar"

Yeni aldığı motosikletinin çocukları ve eşi göremeden çalındığını belirten Dilsiz, "Dün yeni motosikletimi saat 13:30’da teslim aldım. Dükkanıma gittim, akşam işim bitince eve geldim. Çocuğumu çağırdım ve onunla beraber sitenin sığınağına götürdük. Sabah işe gitmek için sığınağa girdiğimde motosikletimin yerinde olmadığını fark ettim. Motosikletimi çocuklarım ve eşim merak ediyordu, rengi nasıl diye. Göremeden çaldılar" diye konuştu.

İlk motosikleti çalındığı için indirim yapmışlar

Yeni motosiklet almak için bayiye gittiğinde başına gelen talihsiz olayı yetkililere anlattıktan sonra yeni aldığı motosiklete indirim yapıldığını söyledi. Dilsiz, "Motosikleti dün 25 bin Türk lirasına aldım. İlk olayımı bayideki yetkililere anlattım, onlar da bana indirim yaparak 25 bin liraya sattılar" ifadelerini kullandı.