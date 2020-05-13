Merkezde bulunan Ferhat Tüneli'nde dün akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride savruldu.

Karşı yönden gelen motosiklet ile çarpışmaktan son anda kurtulan otomobil, aynı yönden gelen bir araç ile çarpıştı.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi.