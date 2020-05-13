Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Motosiklet sürücüsünün son anda kurtuluşu kamerada
Amasya Ferhat Tüneli'nde motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkezde bulunan Ferhat Tüneli'nde dün akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride savruldu.
Karşı yönden gelen motosiklet ile çarpışmaktan son anda kurtulan otomobil, aynı yönden gelen bir araç ile çarpıştı.
Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: trafik Kazası Ferhat tüneli AmasyaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:52
Sıradaki Haber
Araç muayene işlemleri sıkı tedbirlerle devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz