Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 08:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motokurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kamerada
[Fotograf: İHA]
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir motokurye, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. Durumu ağır olan sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün gece saatlerinde Etimesgut ilçesindeki İstasyon Caddesi’nde, 18 yaşındaki Polat P. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken yol yapım çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.
Çukura düşmekten son anda kurtulacan sürücü yola savruldu. Sürücünün yardımına vatandaşlar koştu.
Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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