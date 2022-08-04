Sayıları giderek artıyor, ısırdıkları kişilerin vücudunda ise kaşıntıdan yaralar oluşuyor.

İstanbul Avcılar'da 'Aedes' sivrisineği paniği yaşanıyor.

Yeşilkent Mahallesi sakinleri, sivrisineklerden oldukça dertli. Sivrisineklerin sebebi ise dere. Çünkü sinekler yumurtalarını dereye bırakıyor ve mahalledeki sinek sayısı her geçen gün artıyor.

"Bu tür sinekler birçok hastalığı insanlara taşıyor"

Artan sivrisineklerin türü 'Aedes' olarak adlandırılıyor. Yol açtıkları sorun ise sadece kaşıntı ve yaralar değil.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, zika virüsü bulaştıran sineklerle ilgili şunları söyledi:

"Sivrisinekler, pek çok hastalığa vektörlük yapabiliyorlar. Bunları taşıyorlar ve sokarken de insanları bu hastalığı bulaştırıyorlar. Sivrisinekler, başta sarı humma, denge ateşi, çikungunya ateşi ve en son gündemde olan zika virüsü bulaştırıyorlar."

"Tek başına ilaçlama yetersiz"

Midilli, sivrisineklerle mücadelede ilaçlama dışında biyolojik yöntemler de öneriyor:

"Başta sivrisinekler yumurtalarını su birikintilerine, sulara bırakıyorlar. Bu su birikintilerinin yok edilmesi, bataklıkların kurutulması onun dışında yine biyolojik yöntemler var: Sivrisinek larvalarını yiyen balıklar vs. gibi."

Mahalle sakinleri, yetkililerden bu duruma bir an önce çare bulmasını bekliyor.

Haber: İlsu Güven