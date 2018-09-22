"Mor Menekşe" TEKNOFEST için havalandı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul Yeni Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, festival kapsamında yapılan etkinlikler çerçevesinde "Mor Menekşe" adlı uçağıyla gösteri yaptı.

Akrobasi uçağıyla havada taklalar atan Öztürk'ü etkinliğe katılan binlerce kişi heyecan dolu bakışlarla izledi.

Mor Menekşe'nin akrobatik hareketleri, uçak üzeri kamera ile kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, AA