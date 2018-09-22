Aksaray'da tarihe yolculuk

Aksaray'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Ihlara Kültür ve Spor Festivali, ziyaretçileri bin yıl öncesine götürüyor. Festivalde katılımcılar geleneksel sporlardan el sanatlarına kadar pek çok alanda tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de etkinliği takip etti.

Etkinlikte güreşçiler, er meydanında hünerlerini sergiledi, atlı akrobasi gösterileri de nefes kesti.

En çok ilgi gören alan ise okçuluk oldu. Katılımcılar festivalde geleneksel ata sporlarını da deneyimleme fırsatı buldu, okçuluk için hazırlanmış alanda oklarını hedefe fırlattı.

Etkinliği Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de takip etti.

Bilal Erdoğan, okçuluktaki hünerlerini sergiledi. Ailelere seslenen Bilal Erdoğan, "Çocuklarınızı geleneksel sporlarla tanıştırın." dedi.

"Çocuklarınızı muhakkak geleneksel sporlarla buluşturmaya çalışın. Bugün burada ok atanlar, bugün burada güreşleri izleyenler, atlı sporları izleyenler kendi hayatlarına bunu katıyorlar mı bunun çalışmasına bakalım."

Festivalde geleneksel el sanatları unutulmadı.

Ziyaretçileri yaklaşık bin yıl geçmişe götüren festival, unutulmaya yüz tutan çok sayıda mesleğe yeniden hayat verdi. Çömlekçilikten demirciliğe kadar geleneksel Türk el sanatlarının neredeyse bütün örnekleri günümüze taşınıyor.

Aksaray'daki etkinlikler, 23 Eylül Pazar akşamı sona erecek.

Kaynak: TRT Haber