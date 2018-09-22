İzmir'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Çeşme'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bot içerisinde denize açılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 26 Orta Afrika, 5 Mali, 4 Kongo, 4 Sierra Leone, 3 Senegal, 2 Filistin, 1 Togo, 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Devriye görevi yapan ekipler, Süngükaya mevkisinde lastik botla Yunanistan adasına gitmeye çalışan 35 Afganistan ile 8 İran uyruklunun olduğu 43 düzensiz göçmene müdahale etti.

Ekipler, sabah saatlerinde ise Alaçatı'nın güneyinde fark edilen ve içinde 28 Suriye, 24 Filistin, 7 Eritre ve 1 Irak uyruklunun olduğu 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme Limanına getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Muğla'da 102 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, tespit ettikleri fiber bir tekneyi durdurdu. Teknede, farklı uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Teknenin Türk kaptanı, gözaltına alındı.

Fethiye ilçesinde ise sahil güvenlik ve emniyet güçlerinin ortaklaşa operasyonunda, Gemiler Koyu'na gitmeye çalışan 55 düzensiz göçmen karada yakalandı.

Güvenlik güçleri, yasa dışı geçişi organize ettikleri şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Göçmenlerin yakalandığı bölgenin yakınında, yasa dışı geçiş için kullanılabileceği değerlendirilen ve İstanbul'dan çalındığı bildirilen bir motor yat tespit edilerek, emniyetli bir bölgeye demirlendi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin, Irak, Somali ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA