Duman 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.11.2024 11:28

Minik Ayşenur ve annesi bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öperken güvenlik kamerasının görüntülediği minik Ayşenur ile annesi, bayrak sevgileriyle yürekleri ısıttı.

Minik Ayşenur ve annesi bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı

İpekyolu ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ayşenur ile annesi Adalet Kaya, 29 Ekim'de ekmek almaya gittikleri sırada duvara asılı Türk bayrağını öperken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yolda yürürken annesinin elini bırakan Ayşenur'un bayrağın yanına gelerek öpmesi, ardından annesinin de bayrağı öpmesine ilişkin görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Van'da anne ve çocuğunun bayrak sevgisi yürekleri ısıttı
Van'da anne ve çocuğunun bayrak sevgisi yürekleri ısıttı

"Büyünce polis olacağım"

3 çocuk annesi Adalet Kaya, 29 Ekim'de kızıyla ekmek almaya gittiğini, o sırada mahallede duvara asılı bayrağı gördüklerini söyledi.

Kızı Ayşegül'ün kendisine "Anne bayrağı öpebilir miyim?" diye sorduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Kızıma öpebileceğini söyledim. Beni de çağırdı, 'Anne gel bayrağı öp' dedi. Ben de gittim bayrağımızı öptüm. Sonra ekmek alarak geri döndük. Bayrağımızın başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Bayrak; vatan, millet, sevgi demek. O günkü duygularımızı tarif edemem. Bayrak bizim bayrağımız, çocuklarımız da bayrağını çok seviyor. Eşimle birlikte onları vatana, millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Bayrağı çok sevdiğini belirten 6 yaşındaki Ayşenur, "O gün koşarak bayrağımı öptüm, anneme sen de gel öp dedim. O da gelerek bayrağı öptü. Sonra ekmek alarak geri döndük. Türk bayraklı elbisem var. Ağabeylerim almıştı. Onlar büyüyünce bana kaldı. Ben vatanımı, bayrağımı çok seviyorum. Büyünce polis olacağım" dedi.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van
Sıradaki Haber
Ankara'da sağlık merkezlerine 894 idari ve cezai işlem uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Tarihi "Hilar Kaya Mezarları" ören yeri olarak tescillendi
12:18
Açıklanan veriler ekonomideki olumlu seyri güçlendirdi
12:15
Sanayide en çok tüketilen enerji kaynağı elektrik oldu
12:05
Türk lirasıyla dış ticaret hacminde artış devam ediyor
12:03
Türk somonu Çin'de tanıtıldı
12:03
Türkiye yenilenebilir enerjide vites yükseltiyor
Berlin sonbaharın renklerine boyandı
Berlin sonbaharın renklerine boyandı
FOTO FOKUS
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ