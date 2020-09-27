Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Fikret Çetinkaya'nın sahiplendiği bir yavru kedi ile köpeği, evlerinin önündeki sokakta oynuyordu.

Bu sırada yoldan geçen bir minibüs, yola fırlayan yavru kediyi ezdi ve daha sonra geri gelerek başka bir sokağa yöneldi.

Köpek, ezilerek hayatını kaybeden ev arkadaşının yanında uzun süre bekledi.

Köpeğin, ölen kedinin başında beklediği anlar kameraya yansıdı.

"Köpek ile yavru kedi arkadaşlardı"

Biberonla besleyerek yavru kediye baktıklarını anlatan Fikret Çetinkaya, "Kendini bilmez bir 'cani' geldi göz göre göre meskun mahalde kedimizi ezdi. Yetmemiş gibi duruyor, tekrar aracı geri vitese takarak tekrar üzerinden geçiyor. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gidiyor. Bir evlat gibi yavru kedimizi büyüttük. Köpek de benim, köpek ile yavru kedi arkadaşlardı" diye konuştu.

Çetinkaya, çocuğunun yavru kedinin ölmesinden çok etkilendiğini dile getirerek, şikayetçi olduğu sürücüye para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.