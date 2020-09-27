E-80 kara yolundan Terminal Caddesi istikametine giden Muharrem Bayraktar yönetimindeki tur otobüsü, Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda, Muhsine İşleyen ve Cansu Altundaş idaresindeki otomobillerle çarpıştı.

Altundaş'ın kullandığı otomobil de Armağan Tuysuz yönetimindeki araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Cansu Altundaş ve Muhsine İşleyen ile Elif Şevval, Melike ve Ekrem Salih Şengül, Tansu Navdar hafif, Nevriye İşleyen ise ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.