Asrın felaketi Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ancak, Mimar Sinan'ın inşa ettiği tarihi yapı sapasağlam ayakta kaldı.



Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremden önce kütüphane olarak kullanılıyordu. Ancak depremin ardından kapılarını depremzdelere açtı.

Belirli noktalarda yaşam alanları oluşturuldu. Payas da fazla yıkım olmamasına rağmen çevre illerden gelenler de burada barınmaya çalışıyor. 449 yıllık tarihi yapı bin 200'e yakın depremzedeyi ağırlıyor.

''Burayı evimiz yaptık''

Burayı evleri yaptığını vurgulayan bir depremzede, "Hem korkuyoruz, suyumuz yok. Bir de burada üç öğün yemek veriliyor. Güvenilir diye, o yüzden. Eve giremeyince burayı evimiz yaptık" dedi.

Depremzedeler, Mimar Sinan'ın asırlara meydan okuyan eserinin çatısı altında kendilerini güvende hissediyor.



Buranın örnek olması gerektiğini söyleyen bir kişi, "Bence müteahhitlerimize örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten sağlam bir yapı. Sağlam. Buraya da sığındık çok şükür. Isınmamız mevcut" diye konuştu.



Kamera: Hayrettin Kavi

Dron: Onur Yasa

