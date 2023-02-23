Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedeler kamu kurumlarının konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerdeki konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislere geçici olarak yerleştirilen afetzedeler, buralardaki konaklama ve yemek ücretlerinden muaf tutulacak.
Karar, depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak.
Etiketler: Deprem
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