Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 ülkeden toplam 172 sporcunun mücadele ettiği seride Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde 45.88'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalyaya uzandı.

Milli sporcu, 50 metre kelebek kategorisinde de 48.03'lük derecesiyle yarışı dördüncü sırada tamamladı ve kadınlar S5 kategorisi genel klasmanında ilk sıraya yükseldi.

Sümeyye Boyacı, nisan ayında ABD'de gerçekleştirilen Dünya Serisi'nde de aynı kategoride altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem de yarışların yapıldığı merkeze gelerek, Sümeyye Boyacı'ya destek verdi.

Kaynak: AA